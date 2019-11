Un retraité escroqué à Juvignac : 1500 euros pour une heure de travaux

Des jeunes hommes ont proposé à Marcel de lui changer des tuiles pour 150 euros, avant de revoir leur tarif à la hausse. Seul avec les arnaqueurs et effrayé, le vieil homme leur a signé le chèque à quatre chiffres.

Juvignac, France

Chronique d'une escroquerie ordinaire dans l'Hérault. Celle-ci a visé Marcel, 94 ans, retraité de l'enseignement à Juvignac. Le vieil homme été victime d'une arnaque basée sur l'intimidation : de simples travaux sur son toit ont fini par lui coûter très cher.

Les faits se sont produits mi-octobre. Deux jeunes hommes sonnent au domicile de Marcel. Ils ont une échelle, ils proposent leurs service au vieil homme. Ça tombe bien, Marcel doit changer des tuiles. À ce moment la somme négociée est raisonnable : 150 euros. Les deux jeunes montent sur le toit, y travaillent pendant une heure à peu près, puis redescendent.

J'ai eu peur, j'ai eu la frousse", Marcel, retraité à Juvignac

C'est alors qu'a lieu l'escroquerie. Il n'est plus question de 150 euros mais de 1500 euros. Le vieil homme proteste : "on avait pas dit ça !" Durant la scène Marcel est seul dans son garage, encadré par les escrocs, l'air antipathique, menaçant. "J'ai eu peur, j'ai eu la frousse", souffle Marcel, qui leur signe le chèque à 4 chiffres. Tout ça pour un peu d'eau sur le toit et quelques coups de balai.

"J'ai été naïf", Marcel

Marcel s'en veut. Il peste : "J'ai été naïf". Le retraité a maintenant du mal à dormir la nuit, car il ne se sent plus en sécurité.

Le chèque pas encaissé

Le retraité s'est ensuite immédiatement rendu à la banque. Par chance, son chèque n'avait pas encore été encaissé. Le retraité a depuis déposé plainte.