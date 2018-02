Un homme de Billère croyait passer une nuit de rêve avec deux filles. Mais il a été drogué et les deux filles sont parties de chez lui avec sa voiture, sa carte bleue, son chéquier, son téléphone et son ordinateur.

Billère, France

Un homme de Billère a été la victime de deux escrocs de charme. Deux femmes de Marseille, âgées 35 et 32 ans ont été arrêtées par la gendarmerie ce dernier vendredi. Elles ont été mise en examen et écrouée ce dimanche, pour vols, et administration de substances nuisibles avec préméditation. Elles ont reconnus les faits. Notre homme est tombé dans un piège le jour où il les a rencontrées le 13 janvier dernier.

Une soirée de rêve...

Ça commence comme dans un conte de fée pour notre billerois. Un conte de fée coquin. Il a été approché sur un site de rencontre, spécialisé dans les histoires d'un soir. On se retrouve en ville. On boit des verres. Et les trois décident d'aller finir la soirée chez le garçon. Une fille le masse pendant que l'autre lui sert un verre.

... Et puis dodo

Sauf que dans la boisson, une des deux verse un somnifère puissant. Quand il se réveille, les deux filles se sont envolées avec sa carte bleue, son chéquier, sa voiture, son téléphone, son ordinateur et sa télé. Rien que ça. Il a porté plainte au commissariat. Les gendarmes de Dax enquêtaient déjà pour des faits exactement similaires. Après une grosse enquête bancaire, de téléphonie et de vidéo surveillance, les deux copines d'enfance se sont fait prendre à Rodez dans l'Aveyron vendredi dernier. Notre billérois a récupéré une partie de son butin. Mais sans doute pas son amour propre.

La suite de l’enquête a été confiée à un juge d'instruction. Des analyses sont en cours pour identifier la substance somnifère, et aussi pour vérifier s'il n'y a pas d'autres victimes des deux escrocs présumées.