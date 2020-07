Un homme de la région toulousaine se tue lors d'un vol en aérogire dans le Lot-et-Garonne

L'incident s'est produit à la mi-journée ce dimanche. Ce sont des témoins du vol de l'aérogire qui auraient vu l'appareil prendre feu à la suite de l'explosion du moteur et qui auraient alerté les secours. Le petit aéronef motorisé qui ressemble à un hélicoptère à hélices est finalement tombé à pic et s'est fracassé au sol dans un champ de la commune de Sos à la frontière du Gers. Une fois arrivés sur place, les pompiers et les gendarmes ont tenté de le désincarcérer de la carcasse de l'aérogire, mais le sexagénaire, originaire de la région toulousaine, était déjà décédé.

L'autogire que conduisait la victime est une sorte d'aéronef dont l'équilibre dans les airs est assuré par un rotor tournant en roue libre. Sa propulsion est assurée à l'aide d'une hélice et d'un moteur. C'est ce dernier qui aurait pris feu selon les témoins de la scène. Une enquête est maintenant en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Elle a été confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens (GTA) de Mérignac en Gironde.