L'homme était à bord de sa vedette avec sa femme et son fils lorsqu'elle a chaviré aux alentours de 12h20, ce vendredi 7 septembre, au large de l'île Maïre dans la baie marseillaise.

Marseille, France

Il était 12h20 ce vendredi 7 septembre quand le Cross Méditerranée a reçu un appel de détresse en provenance d'une vedette au large de l'île Maïre, face au quartier des Goudes à Marseille. À son bord, un père de famille de 65 ans, sa femme âgée de 55 ans et leur fils de 35 ans.

L'homme a perdu connaissance dans l'eau

Aussitôt, le Cross Med a envoyé une vedette du Bataillon de Marins Pompiers de Marseille. Les trois passagers se sont retrouvés à l'eau, dans des creux entre 1m50 et 2m50. La vedette d'à peine d'3m50 a elle coulé à plus de 60 mètres de profondeur dans une mer force 4, c'est à dire agitée. La mère de famille a pu être rapidement sauvée par un bateau de plaisance mais le père de famille, inconscient, est resté maintenu en dehors de l'eau par son fils qui a du tenir bon en attendant les secours. Une fois arrivés sur place, les marins pompiers de Marseille n'ont pas pu réanimer l'homme, ni en mer, ni à terre lorsque celui a été prise en charge à la Pointe rouge.

La préfecture maritime rappelle les conseils de prudence

Pour l'instant, on ignore si la vedette a chaviré à cause des conditions météo ou si elle a heurté des récifs. La préfecture maritime de la Méditerranée tient à rappeler les conseils de prudence pour toutes activités nautiques, à savoir se préparer en consultant les prévisions météorologiques, vérifier son équipement, disposer d'un moyen de signalisation et prévenir un proche pour alerter les secours en cas de problèmes. Le Cross est joignable directement au 196 depuis un téléphone fixe ou portable.