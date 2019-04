Un homme décède dans l'incendie d'une maison à Thouars

Thouars, France

Une personne est décédée dans l'incendie d'une maison ce mercredi midi à Thouars, dans les Deux-Sèvres. La victime n'est pas identifée, mais il s'agirait d'un homme âgé d'environ 45 ans. Sans doute le propriétaire des lieux. Il a été retrouvé au Rez-de-chaussée du logement, avenue Victor Hugo. L'incendie a été éteint en début d'après-midi par les pompiers. Une voisine et une jeune fille de 13 ans ont été intoxiquées par les fumées. Elles ont été prises en charge par les médecins urgentistes.

Le feu devait couver depuis un moment à l'étage

D'après une source proche de l'affaire, la victime était installée à Thouars depuis plus de 10 ans et employée dans une société du secteur. Il était également musicien et décrit comme quelqu'un de tranquille par ses voisins. En arrêt maladie suite à une intervention chirurgicale, l'homme était chez lui quand le feu a débuté. Un feu qui aurait pris au 1er étage alors que la victime était en bas et qui aurait couvé à bas bruit pendant un bon moment sans que la victime s'en aperçoive.

Le corps calciné était juste derrière la porte

Les pompiers ont retrouvé le corps calciné de la victime, dans la salle de vie, juste derrière la porte. Ce qui fait penser à un "back draft", une explosion de fumées. Un feu qui couve en effet, ce sont des fumées qui chauffent et qui s'embrasent au contact de l'air. En voulant ouvrir la porte la victime a très bien pu déclencher le feu. La recherche de circonstance et l'autopsie devrait permettre d'en savoir plus.

Recherche des causes exactes du sinistre en cours

Pour corroborer cette piste, les pompiers ont lancé une demande de recherche de circonstances pour déterminer l'origine du sinistre. Le parquet pour sa part a ordonné une autopsie, d'abord pour identifier la victime avec certitude puis pour tenter de déterminer les causes exactes de la mort. L'enquête est entre les mains des policiers de Thouars.