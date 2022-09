Un homme décédé dans un incendie à Vannes

Un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé mort après un incendie à Vannes. Le feu s'était déclaré, ce dimanche 18 septembre 2022, vers 11 heures, au niveau d'un immeuble de la rue Jean Martin. On ignore pour l'instant où précisément et pourquoi il a pris. Une enquête est en cours et le Procureur de la République est saisi.

"C'est un vieil immeuble des années 60-70, explique David Robo, le maire de la commune, mais un immeuble en bon état." Plusieurs appartements ont été touchés. "Personne n'a besoin d'être relogé, à ma connaissance", poursuit-il.