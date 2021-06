Un homme décédé et quatre blessés, dont deux enfants, dans un accident de la route à Baillargues

Une vingtaine de pompiers et le SMUR sont intervenus (Image d'illustration)

Un grave accident de la route a eu lieu sur la commune de Baillargues (Hérault), ce samedi 19 juin 2021, dans la soirée. Deux voitures se sont percutées de face, au niveau de la nationale 113. Le conducteur de l'un des deux véhicules, un homme d'une soixantaine d'années, est décédé. Quatre personnes sont blessées.

Il s'agit de deux adultes, un homme et une femme d'une quarantaine d'années, et de deux enfants, âgés d'une dizaine d'années. Près d'une vingtaine de pompiers et le SMUR sont intervenus. Ils les ont transportés au Centre Hospitalier. Selon les sapeurs-pompiers, les deux véhicules roulaient vite.