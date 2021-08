Une vidéo a été publiée sur Facebook lundi 2 août, montrant un homme entrer dans la mairie de Besançon, décrocher et déchirer le portrait du Président de la République avant de le remplacer par un QR code. Une enquête est ouverte.

Un homme déchire le portrait d'Emmanuel Macron à l'hôtel de ville de Besançon et le remplace par un QR code

Le portrait d'Emmanuel Macron affiché dans le hall de l'hôtel de ville de Besançon a été décroché, déchiré et remplacé par un QR code ce lundi 2 août. La vidéo des faits a été diffusée sur Facebook. Une enquête est ouverte par le parquet.

L'auteur de la vidéo est un gilet jaune

Dans la vidéo publiée sur un groupe de gilets jaunes sur Facebook, la vidéo montre un groupe de personne entrer dans la mairie de Besançon. L'auteur de la vidéo est Stéphane Espic, gilet jaune qui a participé à des manifestations notamment à Paris. On le voit décrocher le portrait du Président de la République installé dans le hall de la mairie, le retirer et le remplacer par un QR code en forme de doigt d'honneur.

Il sort ensuite de l'établissement et déchire le portrait papier, qu'il apporte aux agents de sécurité du palais de justice, situé juste à côté.

L'auteur de la vidéo a remplacé le portrait du Président de la République par ce QR code. - Capture d'écran Facebook

Enquête ouverte par le parquet

Le parquet a ouvert une enquête pour vol, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, et dégradation de bien public. Il précise que l'homme n'est pas connu des services de police de Besançon.

Depuis 2018, de nombreux bâtiments publics ont subi des décrochages de portrait d'Emmanuel Macron dans toute la France.