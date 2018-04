Mayenne, France

Ce mardi après-midi, un homme a été neutralisé par un salarié du mémorial des déportés à Mayenne. L'individu était armé d'un fusil, il a été arrêté ensuite par les gendarmes. D'après la Préfecture de la Mayenne l'homme a menacé les agents d'accueil de vouloir faire une prise d'otages.

Dans un communiqué "le préfet salue le courage et le sang-froid des agents qui ont fait face à l’agresseur et la réactivité et le professionnalisme des gendarmes qui sont intervenus. Le préfet a partagé son émotion et exprimé son soutien à la présidente de l'association pour le Mémorial de la Déportation qui réalise un travail remarquable pour entretenir la mémoire des Mayennais déportés, notamment auprès des plus jeunes".

D'après nos informations, ce Mayennais aurait expliqué vouloir s'en prendre aux juifs et se revendique comme un nationaliste, mais l'enquête devra déterminer précisément les motivations du jeune homme.

Le garçon est actuellement entendu par les gendarmes.