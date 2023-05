Un homme disparu après une chute dans un torrent à Cauterets

Alors qu'il se promenait à La Raillère dans les environs de Cauterets, avec sa femme et ses enfants, un homme d'une quarantaine d'années a disparu après une chute dans un torrent, ce jeudi 4 mai autour de 10h30. Selon Jean-Pierre Florence, le maire de Cauterets, il se serait approché du torrent avant de glisser et d'être violemment emporté par le courant. Avec la fonte des glaces, l'eau est particulièrement haute et le courant très puissant à cette période de l'année. Son corps n'a toujours pas été retrouvé ce jeudi soir malgré les recherches des pompiers et de la compagnie de gendarmerie d'Argelès-Gazost.

