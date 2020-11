Un homme échappe à la mort après avoir reçu une balle dans la tête à Evenos

Un homme de 38 ans s'est fait tirer dessus cette nuit à Evenos par un individu qui l'a braqué pour se faire remettre les clés de la voiture de la victime. Victime qui a été touchée à la tête, mais qui est en vie. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de la Valette-du-Var.

Il est environ 1h20 cette nuit quand ce fonctionnaire de la Brigade spécialisée de Terrain rentre à son domicile d'Evenos. Il stationne son véhicule au fond de sa résidence quand un individu décrit comme "excité" sort des fourrés et exige, sous la menace d'une arme à feu, de se faire remettre les clés de la voiture. Le policier tente alors d'attraper son arme de service quand l'individu ouvre le feu immédiatement. "Une première balle touche sa cible et la seconde le loupe" indique un proche du dossier. La victime malgré sa blessure grave au niveau de la tête, reste consciente, et riposte, entraînant la fuite de son agresseur.

"Un miracle qu'il soit encore en vie" commente un collègue du policier blessé. En effet, la balle qui a touché le fonctionnaire est entrée par l'oreille et est ressortie par le cou. "À un centimètre près, il pouvait mourir ou resté paralysé" détaille un spécialiste des armes à feu.

L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de la Valette-du-Var. Selon nos informations, la victime n'a pas été visée parce qu'elle était policière. "À aucun moment, il n'a décliné sa qualité de policier" indique une source proche du dossier. L'auteur de ces deux coups de feu pourrait avoir cherché un moyen de fuir, et être tombé par hasard sur ce policier.

Un important dispositif de gendarmes a été mis en place sur la zone pour tenter d'interpeller l'auteur de ces coups de feu. "Un homme de 20 -25 ans qui a forcé un barrage de gendarmerie 1h30 avant les faits, et qui a abandonné le véhicule qu'il conduisait non loin de la résidence de la victime" indique un connaisseur du dossier.