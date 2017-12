Cournonterral, France

Les pompiers de l'Hérault sont intervenus ce jeudi matin au niveau du domaine de la Barthe, à Cournonterral, pour secourir un homme de 40 ans, écrasé par une voiture qu'il était en train de décharger d'un poids-lourd porte-véhicule.

Après avoir été dégagé du dessous de la voiture, il a été transporté au CHRU Lapeyronie. Il souffre de divers traumatismes, blessé au bassin et aux jambes, mais ses jours ne sont pas en danger.

L'intervention a duré près d'une heure et demie et a nécessité l'envoi sur place, entre autre, d'un fourgon de désincarcération et de 10 sapeurs-pompiers.