Un homme écroué après une tentative de féminicide au couteau à Louviers

Ce sont des voisins qui ont donné l'alerte. Jeudi 8 juin 2023, en début d'après-midi, une femme de 34 ans, vient d'être agressée dans son immeuble avenue François-Mitterrand à Louviers (Eure). Sur place, les policiers nationaux constatent "la présence, au bas de l'immeuble, de la victime, grièvement blessée, couverte de sang et présentant notamment plusieurs plaies au visage ; assise, elle était consciente et entourée de policiers municipaux parvenus sur les lieux quelques minutes auparavant" indique dans un communiqué Rémi Coutin, le procureur de la République d'Évreux.

Alertés par un habitant de l'immeuble, les policiers municipaux s'étaient auparavant employés "à faire en sorte que la jeune femme ne perde pas connaissance, jusqu'à l'arrivée des secours". Les policiers nationaux se sont rendus dans l'appartement de la victime, situé au quatrième étage. Ils ont constaté "la présence d'importantes flaques de sang" et ont découvert "l'auteur présumé des faits, assis dans le salon". Ils ont pu procéder sans difficulté à son interpellation.

Plusieurs coups de couteau

Lors de son audition, l'homme a expliqué qu' "il avait "perdu le contrôle" et porté plusieurs coups à la jeune femme au moyen d'un couteau qui se trouvait dans la cuisine". Le couteau, de type couteau de cuisine, a été retrouvé "brisé en deux, la lame désolidarisée du manche". Une habitante de l'immeuble a assisté en partie à la scène et son témoignage a permis d'établir que "l'auteur avait asséné un certain nombre de coups de couteau à la victime, dans l'appartement de celle-ci, puis sur son palier, alors qu'elle tenait son bébé, enfant né de Ieur relation ; l'enfant avait chuté, mais sa mère était parvenue à le reprendre et à descendre les escaliers jusqu'au bas de l'immeuble, où elle avait donc rapidement été prise en charge par les policiers municipaux" indique le Parquet.

Selon le procureur, "la victime aurait signifié à l'auteur présumé sa volonté de se séparer une dizaine de jours auparavant, et depuis celui-ci ne vivait effectivement plus au domicile".

La victime et son enfant ont été transportés au centre hospitalier de Rouen. Alors que son pronostic vital a été initialement engagé, la femme de 34 ans a été sauvée. Son état justifie une incapacité de travail d'au moins 21 jours. L'enfant n'a pas été blessé.

L'agresseur déjà condamné

L'homme âgé de 40 ans, sans domicile fixe, a déjà été condamné en octobre 2019 par le tribunal correctionnel d'Évreux à "huit mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans prononcée le 8 octobre 2019 par le tribunal correctionnel d'Evreux du chef de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à 8 jours par conjoint, faits de violences dont la victime était déjà celle de la tentative d'homicide. Les 6 mois de sursis avec mise à l'épreuve avaient été révoqués le 11 janvier 2022 par le juge de l'application des peines d'Evreux" indique dans son communiqué le procureur.

Placé en garde à vue le jeudi 8 juin, l'homme a été déféré au tribunal judiciaire d'Evreux samedi 10 juin. Une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'homicide par conjoint et violences sur mineur de moins de quinze ans en récidive légale. Il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Évreux. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.