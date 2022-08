Un homme écroué après une tentative de meurtre avenue de Champagne à Epernay

Un homme retrouvé inanimé, frappé d'un coup de couteau au thorax, gisant avenue de Champagne à Epernay. C'est comme ça que commence l'affaire, ce lundi 15 août. Transporté à l'hôpital et placé en coma artificiel, son pronostic vital n'est aujourd'hui plus engagé.

La victime n'est autre que le cousin d'une jeune femme prise en charge par la police la veille, dans la nuit du 14 au 15 août. Cette nuit-là, les policiers d'Epernay interviennent auprès d'un couple qui se disputent sur la voie publique. La jeune femme est blessée à l'oeil, conduite à l'hôpital alors que son compagnon rentre chez eux.

Le lendemain, plusieurs membres de la famille de la jeune femme se rendent au domicile du couple afin de récupérer des affaires. C'est là qu'une violente dispute éclate avec l'ex-compagnon. En garde à vue, le père de la jeune femme reconnaît avoir porté en premier deux coups à l'ex-compagnon de sa fille, qui a riposté, blessant gravement le cousin de sa compagne au thorax, à l'aide d'un couteau.

Un homme déjà condamné plusieurs fois et qui reconnaît des violences conjugales

Placé en garde à vue, le suspect âgé de 23 ans, reconnaît les violences conjugales, "qu’il qualifie de réciproques" selon le communiqué du Procureur de la République de Reims. En revanche il conteste avoir voulu tuer qui que ce soit et assure avoir pris un couteau "pour faire peur et non pour tuer quelqu’un". Déjà condamné à 4 reprise entre 2018 et 2020 notamment pour des faits d’atteintes aux personnes, il a été mis en examen pour tentative de meurtre, violence par concubin en récidive. Il a été placé en détention provisoire et encourt 30 ans de réclusion criminelle.

Quant au père de la jeune femme, âgé de 55 ans et au casier judiciaire vierge, il a été mis en examen pour violence en réunion et placé sous contrôle judiciaire. L'enquête devra également éclairer le rôle du cousin, victime d’une tentative de meurtre mais également susceptible d’être mis en cause pour les violences en réunion.