Un homme électrisé à Feurs en tentant de voler du cuivre

Un homme a été électrisé alors qu'il essayer de voler du cuivre dans une usine abandonnée à Feurs ce samedi 11 janvier en début d'après-midi. L'accident a créé un court-circuit et coupé le courant dans une partie du centre-ville pendant près d'une heure.

Feurs, France

Un homme âgé de 46 ans a été très gravement blessé alors qu'il tentait de voler du cuivre dans une usine désaffectée à côté de la gare de Feurs. Électrisé par le courant, il a été brûlé aux bras et transporté à l'hôpital de Feurs en urgence absolue. Cette accident a créé une coupure de courant dans une partie de Feurs, notamment à l'hôpital où le groupe électrogène de secours a pris le relais. Les panneaux de signalisations de la gare ont aussi été éteints pendant près d'une heure.

Le fils et sa copine auditionné par les gendarmes

Deux personnes ont été entendues par la gendarmerie de Feurs ce samedi après-midi : le fils de la victime et sa copine, âgés de 19 et 18 ans. Originaire de Firminy, le garçon est connu par les services pour de nombreux délits et faits mineurs.

Ils ont tout les deux été relâchés après leur audition. Dans leurs déclarations ils assurent que le père était seul dans l'usine pour voler le cuivre. Ils auraient entendu des cris et se seraient précipités vers lui en appelant les pompiers.

Du matériel et des outils ont été retrouvés dans la voiture de la victime mais pour l'instant pas de cuivre. Le propriétaire de l'usine a été prévenu de l'incident mais n'a pas porté plainte à ce jour.