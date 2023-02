Un homme en cellule de dégrisement met le feu à son matelas et fait évacuer le commissariat de Montpellier

En fin de journée ce mercredi 22 février, un homme de 34 ans arrêté pour ivresse sur la voie publique met le feu au matelas dans sa cellule, grâce à un briquet qu'il avait caché. À 17h40, l'alarme incendie est déclenchée et tout le bâtiment est évacué, dont quinze personnes en garde à vue, ce qui nécessite une procédure spéciale.

ⓘ Publicité

Les pompiers interviennent pour éteindre le feu et évacuer les fumées. Quelques heures plus tard, tout le monde a pu réintégrer les lieux. L'incendiaire n'est plus gardé à vue pour ivresse, mais pour dégradation volontaire de bien public. Il a été déféré au parquet de Montpellier jeudi après-midi.