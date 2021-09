Un Tulliste jugé lundi pour menaces et violence sur des policiers

Vendredi soir, aux alentours de 23 heures, une policière en civil signale un groupe de personnes alcoolisées et agitées sur la place du Trech, à Tulle. Certains sautent sur des voitures. Quatre policiers se rendent sur place et ne trouvent plus qu'une personne, un jeune homme qu'ils tentent d'interpeller pour ivresse publique et manifeste.

Mais l'interpellation se passe mal. Menaces de mort, rébellion, outrage... L'homme blesse l'un des policiers en lui écrasant le pied et en lui tordant le pouce, indique le procureur de Tulle précisant que l'agent écope de trois jours d'ITT. L'homme interpellé est en possession d'une petite quantité de cannabis.

Transporté à l'hôpital, "il se blesse en donnant des coups de tête à l'intérieur du véhicule, puis à l'hôpital", mais impossible de lui recoudre le front, car est serait "trop excité", décrit le procureur. Il reconnait les cinq infractions qui lui sont reprochées : outrage, rébellion, menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, violences avec circonstances aggravantes et usage de produits stupéfiants.