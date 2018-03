Un Marnais de 32 ans est en détention provisoire depuis dimanche, suite à l'accident de la route qui a coûté la vie à un gendarme de la brigade motorisée de Sézanne et qui en a blessé un autre. Interpellé juste après l'accident, l'homme a été présenté à un juge d'instruction ce week-end, puis mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires. Le tout, avec un "manquement manifestement délibéré à une obligation de prudence".

Il avait pris des médicaments

Les expertises toxicologiques pratiquées sur le conducteur ont révélé qu'il conduisait alors qu'il avait pris plusieurs médicaments dont l'usage est contraire à la conduite. Il avait également dans le sang des traces d'un produit de substitution aux stupéfiants. "Il était dans un état second au moment de son arrestation", précise le Procureur de Châlons-en-Champagne Eric Virbel, qui ajoute que l'homme a déjà plusieurs condamnations à son actif, dont deux pour conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants. C'est ce passé pénal qui a poussé la justice à le placer en détention provisoire.

Le gendarme enterré aujourd'hui

L'accident de vendredi a eu lieu dans la Marne, à Talus St Prix : dans un virage, la voiture de ce Marnais de 32 ans se déporte et heurte les deux gendarmes qui arrivent en sens inverse. L'un d'eux, âgé de 46 ans, marié et père de deux enfants, décède des suites de ses blessures. Il est enterré ce lundi en Bourgogne, à Cluny, d'où il était originaire. Son collègue, blessé, souffre de multiples fractures aux côtes et à une clavicule.