Un homme en garde à vue après avoir agressé un policier en civil à Bordeaux

Un policier en civil a été agressé ce samedi à Bordeaux. Le fonctionnaire d'une cinquantaine d'années se promenait en famille lorsqu'il a été frappé par un homme. Selon une source policière, l'agresseur a cru qu'il s'était moqué de lui et s'est énervé. Il l'a roué de coups et lui a cassé une bouteille en verre sur la tête. La victime souffre de plusieurs contusions et d'une importante plaie au cuir chevelu. L'agresseur a pris la fuite avant d'être retrouvé deux heures plus tard à Lormont. Il a été placé en garde à vue pour "violences avec arme".