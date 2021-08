Un homme en garde à vue à Saint-Étienne pour avoir enlevé et séquestré une jeune femme

L'enquête a été fulgurante ce lundi 23 août à Saint-Étienne (Loire). Dans la matinée, une jeune femme de 23 ans a été enlevée par un homme, alors qu'elle se trouvait chez une amie. Selon le parquet de Saint-Étienne, l'individu a fracturé la porte, avant de menacer sa victime pour la forcer à monter dans sa voiture. Elle a tenté de s'enfuir : l'agresseur l'a alors frappée avec une barre de fer. Elle est montée dans le véhicule.

La victime menacée de mort

De gros effectifs de police ont été déployés. Il fallait aller vite, car la jeune femme avait reçu des SMS et des appels la menaçant de mort. La voiture a été retrouvée sur les hauteurs en bordure de Saint-Etienne, à Rochetaillée. Un homme de 39 ans a été interpellé dans la foulée et immédiatement placé en garde à vue. Une enquête en flagrance a été ouverte pour "enlèvement et séquestration", "violences avec arme", "violation de domicile" et "menaces de mort" précise ce lundi soir le Procureur de la République.

Elle a été retrouvée saine et sauve

La jeune femme a été retrouvée saine et sauve. Elle est hospitalisée, en état de choc, pour réaliser un bilan médico-psychologique. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime et son agresseur "ont eu des relations intimes" ajoute le parquet stéphanois. L'enquête devra préciser la nature de ces relations.