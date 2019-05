Un homme en garde à vue après l'enlèvement et le meurtre d'une femme dans la métropole lilloise

Lille, France

L'enquête progresse, après la mort d'une femme de 47 ans, ce lundi, tuée à l'arme blanche, dans un appartement de la Madeleine, près de Lille. Elle avait été kidnappée dans un parking du centre de Lille, alors qu'elle se rendait à la banque où elle travaillait. Son corps avait ensuite été retrouvé, lardé de plusieurs coups de couteau, dans un appartement de la Madeleine. Son ex-conjoint est le principal suspect.

Ce mardi, un homme a été interpellé, et placé en garde à vue par la police judiciaire de Lille. Il ne s'agit pas du principal suspect, mais de l'un de ses hommes de main présumé. Le travail des enquêteurs a en effet permis de mettre en évidence l'intervention de trois complices. C'est donc un scénario glaçant qui se dessine : celui d'un guet-apens, "minutieusement préparé", reconnait une source proche de l'enquête.

Le principal suspect toujours recherché

Le principal suspect, l'ex-concubin de la victime, soupçonné d'avoir organisé et commis l'enlèvement et le meurtre, est toujours recherché. Il est largement connu des services de police et de la justice, depuis de nombreuses années, pour des faits d'escroquerie à l'assurance. Il possède plusieurs laveries automatiques. L'autopsie de la victime devait avoir lieu ce mardi soir.