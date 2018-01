Mondeville, France

Un homme interpellé et placé en garde à vue à Caen, après la découverte mercredi matin d'un corps sur la voie publique à Mondeville. La victime a été retrouvée par un voisin tôt hier matin dans une rampe d'accès à un garage dans le centre ville. Son identité a pu être confirmée mercredi soir par le procureur de Caen.

Des traces suspectes relevées sur le corps

Il s'agit d'un Hérouvillais de 35 ans. Pourquoi était-il à Mondeville mardi soir ? Qu'y faisait-il ? L'enquête en cours est chargée de le déterminer. Son corps a été retrouvé à 5h et demi mercredi matin, dans la rampe d'accès du garage d'un immeuble, situé en plein centre ville de Mondeville, près de la Poste. C'est un voisin qui a fait la macabre découverte. "Le corps portait des traces suspectes" a indiqué Carole Etienne, procureur de Caen. Traces qui peuvent laisser penser que la mort n'est pas naturelle. Une autopsie sera pratiquée ce jeudi matin pour en déterminer les causes exactes. L'enquête, confiée à la sûreté départementale du Calvados, avance vite. Dans la journée de mercredi, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Un homme âgé lui de 30 ans. "Il s'agit d'un riverain" indique le procureur. Rien n'a filtré pour l'instant sur ce qu'il a pu livrer lors de son audition.