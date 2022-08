Un homme en garde à vue après plusieurs incendies à Labarthe-sur-Lèze cet été

C'est une information de France Bleu Occitanie : un homme est actuellement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Muret dans l'enquête sur trois incendies qui ont eu lieu dans la zone artisanale de Labarthe-sur-Lèze entre le 30 juillet et le 19 août.

Un homme est en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Muret depuis ce mercredi matin, soupçonné d'être impliqué dans au moins un, voire plusieurs des incendies qui ont eu lieu entre le 30 juillet et le 19 août à Labarthe-sur-Lèze, au sud-ouest de Toulouse, dans une zone commerciale et artisanale, chemin des Agries. Les enquêteurs ont 48 heures pour interroger le suspect qui pourrait avoir mis le feu à des véhicules, entre fin juillet et mi-août.

Trois incendies en trois semaines dans le même secteur

Le 30 juillet, des centaines de voiturettes électriques de la société ORA e-cars avaient brûlé. Des riverains avaient été évacués par précaution à cause des fumées.

Le 15 août, un incendie, survenu dans la même zone artisanale, avait détruit quatre hectares et s'était propagé à trois voitures, deux caravanes, et deux cabanons. Une trentaine de pompiers avaient été mobilisés.

Enfin, le 19 août, une quinzaine de bus de l'entreprise Verbus avaient brûlé. Vingt sapeurs-pompiers étaient intervenus vers 7 heures du matin, au 201 chemin des Agries, pour éteindre le feu.