Un homme en garde à vue après une course poursuite avec les gendarmes à Bellegarde-en-Forez

Une course poursuite a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dans la Loire entre Bellegarde-en-Forez et Chazelles-sur-Lyon. Un homme a pris la fuite quand les gendarmes sont arrivés devant une boîte de nuit suite à une bagarre.

Le week-end a été agité pour les gendarmes de la Loire. Ils sont intervenus dans la nuit de samedi à dimanche devant la discothèque le Must à Bellegarde-en-Forez suite à une bagarre survenue à l'extérieur du complexe. Deux groupes s'affrontaient et à l'arrivée des gendarmes un fêtard a volé une voiture et pris la fuite.

D'abord une violente bagarre

Samedi la soirée dégénère à la sortie de la boite de nuit le Must. Deux groupes de fêtards alcoolisés commencent par s'accrocher verbalement. Ils décident alors de prendre leurs voitures et se poursuivent. Certains décident finalement de revenir s'expliquer devant la discothèque. Une violente bagarre éclate entre plusieurs personnes alcoolisées.

Les gendarmes sont prévenus et arrivent quelques minutes plus tard devant le Must. Ils aperçoivent alors un des fêtards prendre la fuite avec une voiture qui ne lui appartient pas.

Puis une course poursuite avec les gendarmes

Une course poursuite démarre alors entre les gendarmes et le fêtard, elle va durer quelques minutes. L'homme arrive dans un premier temps à échapper aux militaires mais est finalement rattrapé à Chazelles-sur-Lyon au fond d'un lotissement. Le fuyard tente de s'échapper en marche arrière et percute le véhicule des gendarmes, deux sont légèrement blessés. Un troisième gendarme décide alors d'utiliser son arme de service pour stopper l'homme. Il est alors interpellé, il n'est que légèrement blessé.

Le fuyard est en garde à vue à Montbrison depuis son interpellation, il pourrait être présenté au parquet ce lundi. D'autres fêtards ont été placés en garde à vue dimanche matin mais ils ont depuis été libérés.