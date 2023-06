Un homme en garde à vue pour avoir brûlé sa voisine en Dordogne

Un homme d'une trentaine d'années est en garde à vue ce samedi pour tentative de meurtre. Il est soupçonné d'avoir brûlé et agressé sexuellement sa voisine, elle aussi âgée d'une trentaine d'années, dans la nuit de jeudi à vendredi à Borrèze, à la frontière entre la Dordogne et le Lot. La victime est touchée au visage et au cou.

ⓘ Publicité

Le suspect aurait allumé un briquet

Les deux voisins louent chacun un studio dans une petite maison éloignée du village, sur les hauteurs, au milieu des bois. Le suspect s'est installé là il y a deux mois et demi. Selon nos informations, ils ont tous les deux longtemps vécu à la rue.

Jeudi soir, ils ont passé la soirée ensemble. On ne connaît pas précisément le déroulé mais le trentenaire aurait allumé un briquet. Brûlée au visage et au cou, la jeune femme a d'abord prévenu les pompiers. Elle a ensuite appelé les gendarmes qui ont interpellé le trentenaire vendredi matin.

La victime, soignée à l'hôpital, a pu être entendue par les enquêteurs.

Une enquête ouverte pour tentative d'homicide par conjoint

Des doutes subsistent concernant les liens exacts qui unissent les deux voisins. Ainsi, le parquet de Bergerac indique à France Bleu Périgord qu'une enquête est ouverte, notamment, pour "tentative d'homicide par conjoint".

L'affaire va également être dépaysée pour être reprise par le parquet de Périgueux.