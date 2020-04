Un homme en garde à vue pour avoir frappé et insulté un caissier de supermarché à Échirolles

Il y a d'abord eu une première agression, un peu plus tôt dans l'après-midi. Un homme de 25 ans s'en prend à un autre âgé de 26 ans, un caissier du supermarché Carrefour à Échirolles (Isère). Il l'insulte avec des propos racistes à plusieurs reprises. Plus tard, vers 17h30, l'agresseur retrouve le caissier en faisant ses courses avec un comparse. Les deux hommes ont roué de coups la victime au visage et sur le corps, avant qu'un agent de sécurité les sépare et maîtrise le principal assaillant. Il a été placé en garde à vue pour violences en réunion et injures à caractère raciste. Le deuxième a pris la fuite.