Un homme en garde à vue pour des violences conjugales décède au commissariat de Bergerac

Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte par le Parquet de Bergerac après le décès d'un homme pendant sa garde à vue au commissariat de Bergerac ce dimanche 9 janvier. L'homme, né en 1966, avait été placé en garde à vue ce samedi vers 16h pour des violences conjugales. Il est décédé ce dimanche en fin de matinée.

L'homme souffrait de nombreuses pathologies

C'est lorsqu'ils ont voulu lui apporter son plateau repas, que les policiers se sont aperçu que l'homme était inconscient. Ils lui ont prodigué un massage cardiaque, le Smur s'est déplacé sur les lieux mais ils n'ont pas réussi à le réanimer.

Selon le Parquet de Bergerac, l'homme souffrait de nombreuses pathologies, et notamment de problèmes circulatoires. Il avait été vu par un médecin au début de sa garde à vue, qui avait délivré un certificat de compatibilité. Il avait été entendu dans le cadre de sa garde à vue quelques heures plus tôt ce dimanche matin, jusqu'à 9h30-10h, avant de regagner sa cellule. Le commissariat est équipé de caméras de vidéosurveillance et toujours selon le Parquet, l'homme se reposait, allongé sur son matelas.

Une autopsie va être réalisée

L'homme avait déjà été condamné pour des violences par le passé. Selon le Parquet, la garde à vue se passait bien, l'homme n'était pas agité et très coopératif.

Il va être transporté à l'institut médico-légal de Bordeaux dans le courant de la semaine, afin qu'une autopsie soit réalisée. Selon le Parquet, il ne s'agit pas d'un suicide, la piste d'une mort naturelle est privilégiée.