Un homme en garde à vue pour l'incendie de l'Intermarché de l'Ousse des Bois à Pau

Cet homme a semble-t-il agi seul. Les enquêteurs de la police ont réussi à l'identifier parce qu'il s'est coupé en franchissant un vasistas, et il a laissé du sang sur place. Et les prélèvements ADN ont permis de l'identifier rapidement. C'est d'ailleurs sans doute pour cette raison que le cambrioleur a tenté de mettre le feu au bâtiment pour effacer toutes les traces de son passage. Il est en garde à vue depuis ce et il aurait reconnu les faits.

Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 février il s'est introduit par effraction dans la grande surface pour commettre un cambriolage. Le feu qu'il a allumé n'a pas détruit grand chose finalement, mais l'important dégagement de fumée nocive nécessite un nettoyage de grande ampleur qui va prendre sans doute plusieurs semaines. Les 45 personnes qui travaillent dans cette grande surface sont au chômage technique.

Cet homme est connu de la justice. Il n'a pas de domiciliation fixe mais il vit à Pau. Il doit être déféré au palais de justice de Pau ce jeudi dans la matinée et devrait faire l'objet d'une comparution immédiate dans l'après-midi.