Un homme en garde à vue pour meurtre après la mort de Jean Dussine, président de l'association Itinérance

Un corps correspondant à l'identité de Jean Dussine, président de l'association cherbourgeoise d'aide aux migrants Itinérance a été retrouvé ce mardi 12 mai matin à son domicile, confirme le parquet.

Un individu d'une vingtaine d'années a été mis en garde à vue pour meurtre. "Son identité reste à confirmer", prévient le procureur de Cherbourg. "Nous ne sommes qu'au tout début de l'enquête." Le suspect doit être interrogé ce mardi par la justice, une autopsie sera réalisée dans les jours à venir.

Des migrants résidant chez lui ont donné l'alerte et sont entendus par la gendarmerie, d'après un membre de d'Itinérance les accompagnant. L'enquête est menée conjointement par la brigade de gendarmerie de Cherbourg et la section de recherche de la gendarmerie de Caen.

Hommage à "un homme bienveillant et dévoué"

Les membres de l'association vont se réunir ce soir pour s'épauler et se consoler face à ce drame. Ils saluent un homme en première ligne pour l'accompagnement des migrants.

Il avait notamment dénoncé leurs conditions de vie indignes dans le squat du Maupas et avait organisé leur accueil en 2016 dans l'ancienne chapelle Marie-Madeleine-Postel. Il dirigeait également un programme d'alphabétisation pour leur apprendre le français.

Marc Lefèvre, le président du département, rend hommage à un "homme qui n'a jamais voulu laisser les plus faibles dans la difficulté." Le maire de Cherbourg, Benoit Arrivé, salut de son côté dans un communiqué son caractère "chaleureux, bienveillant et responsable" et son dévouement "à la cause de ces hommes et de ces femmes dont il s’occupait sans relâche."

La fédération manchoise du parti socialiste rend aussi hommage à la mémoire d'un "homme d’un grand humanisme."