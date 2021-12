En garde à vue pour avoir tiré sur son cambrioleur : "son argent attirait les convoitises"

"Ça m'a réveillé, j'ai entendu un claquement de porte mais je ne pensais pas que c'était un coup de fusil." Quelques heures après la mort d'un homme de 37 ans, ce samedi matin à Mesnil-Roc'h, près de Dinan, le voisinage est sous le choc. Tous tentent de comprendre pourquoi une sexagénaire, devenue une femme après un changement à l'état civil, a tiré sur son cambrioleur, en pleine nuit. Elle est toujours en garde à vue ce samedi soir.

Une balle en plein cœur

La suspecte vivait dans l'un des quatre logements situés dans une ancienne école communale, place du Calvaire, au centre de la commune de Lanhélin, fusionnée aujourd'hui au sein de Mesnil-Roc'h, à la frontière entre l'Ille-et-Vilaine et les Côtes-d'Armor. Elle livrait les journaux Ouest-France depuis une dizaine d'années et partait vers 2 heures du matin pour rentrer vers 5 heures du matin, à la fin de sa tournée.

La famille vivait dans l'un des quatre logements aménagés dans l'ancienne école communale. © Radio France - Maxime Glorieux

Deux de ses trois enfants étaient arrivés la veille au soir pour la retrouver. Ce samedi, vers 5h30 du matin, l'ainé de 17 ans aurait été pris à partie par le cambrioleur, selon un voisin de la famille qui a pu échanger avec les enfants par téléphone après le drame. La mère de famille entre alors dans la pièce avec un fusil de chasse et aurait tiré sur le cambrioleur, tué d'une balle en plein cœur. Le corps a été retrouvé à l'extérieur du domicile, au pied d'une fenêtre, avec des éclats de verre autour de lui. Le tir a-t-il été si puissant qu'il aurait éjecté le cambrioleur à travers la vitre du logement ? La suspecte aurait elle-même appelé les secours après avoir tiré sur son cambrioleur.

Un règlement de compte ?

Ce cambriolage était le troisième depuis le mois de juillet. La semaine dernière, des individus se seraient introduits dans le domicile en fin d'après-midi, emportant avec eux un coffre. Plusieurs voisins privilégient la piste du règlement de compte, même si elle ne "divulguait pas trop ses problèmes", et décrivent une femme gentille et généreuse. Pour l'anniversaire du fils de son voisin, la suspecte fait venir une calèche pour les enfants. "Elle montrait qu'elle avait un peu de sous, qu'elle vivait bien, elle offrait beaucoup de cadeaux aux enfants. Ça attirait les convoitises et elle était un peu soucieuse."

Il fallait savoir qu'elle avait une arme ! Personne ne le savait, elle n'était pas chasseuse.

L'auteure présumée du coup de feu n'a pas encore été entendue par les gendarmes ce samedi soir. Les voisins ne comprennent pas pourquoi elle a tiré sur son agresseur. "Il fallait savoir qu'elle avait une arme ! Personne ne le savait, elle n'était pas chasseuse", glisse l'un d'entre eux. "C'est un choc parce que c'est quelqu'un qui était bien aimé dans le voisinage", explique un autre. Une femme était présente sur les lieux du drame. L'épouse de la suspecte était morte il y a quelques années. Le parquet de Saint-Malo est saisi de l'enquête.