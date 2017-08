Un homme en garde à vue à Bourges pour enlèvement de bébé

Un jeune homme a été interpellé lundi soir près de Bourges après avoir enlevé son fils de six mois suite à une dispute avec la mère de l'enfant.

Tout commence lundi après-midi à l'hôpital de Bourges. Le jeune père de 21 ans veut faire un test de paternité. Il se présente aux Urgences vers 16h30 avec la mère du bébé, un garçon âgé de 6 mois. Le couple serait séparé. Une dispute éclate dans le hall d'accueil des Urgences. Le père de l'enfant (qui est le père biologique) arrache le cosy, prend les clés de la voiture de la mère - alors qu'il n'a pas le permis - et s'enfuit avec l'enfant.

Le bébé retrouvé sain et sauf

Le bébé sera retrouvé deux heures plus tard, vers 18h45, à une vingtaine de kilomètres de Bourges. Le père s'était réfugié au domicile de sa mère. L'enfant est sain et sauf. Il a été remis à la mère de 28 ans, après avoir été examiné par un pédiatre. Le jeune papa est déjà connu des services de police pour des faits de violences, défaut de permis et vol de véhicule.

Garde à vue prolongée

Interpellé lundi soir, le jeune homme de 21 ans a vu sa garde à vue prolongée de 24 heures pour "enlèvement, vol de voiture, défaut de permis et menaces de mort" sur la maman et les agents de sécurité des Urgences de l'hôpital. Il doit être présenté au Parquet de Bourges ce mercredi et pourrait être jugé en comparution immédiate également mercredi.