Un homme en possession d'un faux passe sanitaire verbalisé dans un bar de Bayonne

Premiers cas révélés au Pays Basque. Un homme à été verbalisé dans la nuit du mardi 28 au jeudi 29 décembre dans un bar de Bayonne. Il était en possession d'un faux passe sanitaire anti Covid. L'individu a été démasqué vers minuit lors d'un contrôle de la Police Nationale. Son passe sanitaire ne correspondait pas à sa pièce d'identité. Il a du payer une amende de 135 euros. Déjà à Bayonne, dans la nuit du 23 au 24 décembre, les policiers avaient verbalisé un homme en possession lui aussi d'un faux passe sanitaire. C'était aussi à Bayonne.

Sanctions majorées

L'utilisation d'un vrai passe sanitaire, mais appartenant à quelqu'un d'autre, peut se solder par une amende de 750 euros. Elle est de 135 euros si elle est payée immédiatement. En cas de récidive l'amende peut grimper à 1500 euros. Si plus de trois violations sont constatées en l'espace de 30 jours, la sanction passe à six mois d'emprisonnement et à une amende de 3750 euros.