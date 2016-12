Un homme en prison un an après le meurtre de son frère à Châteauneuf-du-Pape

Un homme de 61 ans a été mis en examen et écroué lundi pour avoir tué son frère, l'an dernier, à Châteauneuf-du-Pape.

Un an après la mort de Jean-Marc Brunel, un suspect est en prison... et c'est son frère. Dominique Brunel était en cavale depuis un an , il a été interpellé en Amérique centrale le mois dernier. La victime avait été tuée dans sa propriété de Châteauneuf-du-Pape en octobre 2015.

Le suspect était revenu du Panama l'an dernier sous le prétexte d'aller rendre visite à son frère. C'est là qu'il l'aurait tué, avant d'enrouler son corps dans une bâche et de le jeter au fond d'un puits (puits qui sera bouché). Il avait ensuite vidé les comptes, vendu meubles et moto, avant de se rendre à l'aéroport de Madrid dans la voiture de son frère. De là, il était reparti alors outre-Atlantique.

En octobre dernier, les parents des frères, qui habitent en Espagne lui avaient demandé de se rendre.