Colmar : un homme en voiture fonce délibérément sur la Grande Mosquée

Colmar, France

Vive émotion à Colmar. Il est aux alentours de 20 heures samedi 21 septembre lorsqu'un homme au volant de sa voiture fonce délibérément dans la Grande Mosquée de la ville, au niveau de l'entrée avenue de Paris. Malgré la présence de quelques personnes autour de la Grande Mosquée, l'homme n'a pas fait d'autre blessé que lui-même puisque après son geste, il s'est lui-même blessé volontairement au cour à l'arme blanche. L'individu a rapidement été interpellé puis hospitalisé pour ses blessures.

Des témoins l'auraient entendu crier "Allah akbar", ce qui reste à confirmer selon la procureure de la République de Colmar qui estime que l'individu souffrirait de problèmes psychiatriques. Dès que son état le permettra, il sera entendu par les policiers Il sera aussi examiné par un psychiatre.

Un acte condamné par la communauté musulmane

Dans un communiqué joint, le Conseil régional du culte musulman d'Alsace et le Conseil des Imams et Cadres Religieux d’Alsace "condamnent avec la plus grande fermeté cet acte inqualifiable contre un lieu de culte" et disent s'en remettre à la justice.

Malgré la réouverture de l'avenue de Paris dès samedi soir, la Grande Mosquée de Colmar reste sous surveillance policière ce dimanche.