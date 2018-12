Un homme enlevé en Normandie et retrouvé en région parisienne

Par Francis Gaugain, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Un homme a été enlevé dans le secteur de Beaumont-en-Auge (Calvados) ce lundi et retrouvé quelques heures plus tard en région parisienne. Il a été extirpé de son véhicule et poussé de force dans une autre voiture. Les circonstances de cet enlèvement restent mystérieuses.