Un homme enlevé en plein jour près de la gare de Nantes

Ça s'est passé jeudi 8 septembre, aux alentours de 16h, quartier de la Gare-Sud, à Nantes (Loire-Atlantique). Une scène digne d'un film mais là, c'était bien la réalité. Un enlèvement en pleine journée avec des individus munis de fusils d'assaut et sous le regard médusé des passants. Une information relayée par nos confrères de Presse-Océan et que France Bleu Loire Océan est en mesure de confirmer.

Enquête ouverte pour "enlèvement et séquestration en bande organisée"

Ce jeudi 8 septembre, quatre individus descendent d'une BMW noire. Ils sont cagoulés, armés de kalachnikovs et de fusils à pompe. Ils menacent deux hommes et exigent d'eux qu'ils montent dans un autre véhicule, une petite voiture. L'un des hommes, un Maghrébin autour des 20-30 ans, n'a pas d'autre choix que de s'exécuter. L'autre arrive à s'enfuir et s'est volatilisé. La scène se déroule rue de Cornulier. Une rue passante avec des bureaux et un immense parking en silo. Il est question d'un troisième véhicule, une Mercedes aux vitres teintées qui prend aussi la fuite.

Les kidnappeurs, comme leur victime, restent pour l'instant introuvables. "Ce genre de scène, à Nantes, _c'est rare_", confie une source proche du dossier.

Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration en bande organisée. Pour l'instant, pas de motif avéré quant à ce qui ressemble à un règlement de comptes. Rappelons que ces dernières semaines, à Nantes et son agglomération, il y a eu beaucoup de faits de blessures par arme liés aux trafics de drogue.