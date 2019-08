Un homme entre la vie et la mort après une blessure par balle à Montpellier

Montpellier, France

Vers 5 heures du matin, ce dimanche 25 août, un homme né entre les années 1980 et 1990 a été blessé par balle dans le quartier de la cité Paul-Valéry à Montpellier. Il est entre la vie et la mort et a été transporté au CHU.

Cet homme est connu des services de police. Les circonstances de cette attaque ne sont pas connues. La police judiciaire va être saisie.