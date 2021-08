Un homme entre la vie et la mort après une garde à vue dans un commissariat de Marseille

Après son passage en garde à vue, un homme de 29 ans est "dans un état désespéré" , "dans le coma" selon France Télévision. Il a été interpellé suite à un vol avec effraction. France Bleu Provence a pu avoir confirmation de certains détails. Placé en garde à vue dans le quartier Noailles, dans le 1er arrondissement de Marseille, d'après nos informations, il était "passablement énervé" , et les policiers ne lui ont pas enlevé les menottes. Le délinquant a donc passé la nuit en cellule avec d'autres détenus non menottés.

Roué de coups dans la nuit

L'un d'entre eux l'aurait roué de coups dans la nuit. Le matin, au moment de l'intervention des policiers de l'identité judiciaire, on s'est rendu compte qu'il ne dormait pas, qu'"il était plus que K.O". L'homme a été transporté vers 10 h ce mardi matin dans un hôpital de Marseille, "entre la vie et la mort". L'IGPN, la police des polices, a ouvert une enquête, a pu apprendre France Info auprès de sources policières. La sûreté départementale est chargée de l'enquête sur ces violences.