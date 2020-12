Un homme est décédé dans un incendie à Gout-Rossignol

Un logement social au dessus de la mairie de Gout-Rossignol a pris feu ce lundi 28 décembre. Les pompiers ont été alertés et sont sur place depuis 11 h 20. Un homme a été retrouvé mort sur son lit. L'identification pourrait prendre du temps. Il pourrait s'agir du locataire de l'appartement. L'homme d'une trentaine d'années selon les gendarmes. L'appartement est très endommagé, il n'y a plus de charpente.

Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. La cellule d'identification criminelle est sur place pour essayer de déterminer les causes de l'incendie et l'identité de la victime. Le personnel communal était sur place en fin de matinée pour évacuer le matériel et les documents endommagés par l'eau utilisée par les pompiers pour éteindre le feu.