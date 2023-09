Un homme est mort noyé à Anglet

Le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées Atlantiques a reçu l'appel à 18h51, ce jeudi 28 septembre : un homme en difficulté au large de la plage des Sables d'or à Anglet. À l'arrivée des secours, la victime avait déjà été sortie de l'eau par des passants. Les tentatives de réanimation sont restées vaines. L'homme de 73 ans est décédé.

Forts coefficients de marée

L'océan Atlantique était agité ce jeudi et la plage des Sables d'or d'Anglet n'est plus surveillée depuis le début du mois. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques rappelle que nous sommes en alerte jaune vagues-submersion. Les coefficients de marée vont grimper encore ce vendredi et samedi. L'alerte concerne l'ensemble du littoral basque, mais aussi les bords d'Adour de Bayonne à Urt et de la Nive de Bayonne à Villefranque.

Risque de débordement

Compte tenu des coefficients et hauteurs de houle attendus, le niveau d’eau de la Nivelle risque également d'être très élevé, notamment entre 16 heures et 19 heures. Il est possible qu’il y ait des débordements dans certains secteurs de la commune de Saint-Jean-de-Luz, le long de la rivière et du port, sur l'avenue Larramendy, avenue de Chantaco, rue du 8 mai 1945, place Louis XIV et rue de la République. La ville de Saint-Jean-de-Luz appelle à la vigilance et au respect des fermetures de routes et des déviations mises en place. Il est recommandé de se renseigner, et de consulter les arrêtés avant de prendre la route.