En Haute-Saône, un homme et son neveu ont été grièvement blessés après avoir tenté de fabriquer un pétard artisanal la nuit du 14 juillet. L'engin a explosé : l'un d'eux est blessé à la main, l'autre à la jambe.

Un homme et son neveu gravement blessés après avoir fabriqué un pétard artisanal en Haute-Saône

En Haute-Saône, à Mailleroncourt-Charette, entre Luxeuil et Vesoul, un oncle et son neveu sont dans un état grave ce mercredi matin. Ils se sont blessés alors qu'ils confectionnaient un pétard artisanal pour la fête du 14 juillet, mardi soir.

Selon la compagnie de gendarmerie de Lure, ces deux hommes, âgés de 52 et 26 ans, "préparaient un pétard avec un mélange artisanal à base de désherbant et d'un autre produit et un des deux, pour tasser, a tapé dessus avec un marteau, ce qui a déclenché l'explosion du mélange".

Deux victimes blessées à la main et à la jambe

Les deux victimes, blessée à la main et blessée à la jambe ont été héliportées au CHU de Besançon. Ce mardi soir, les pompiers n'étaient pas certains que la main et la jambe puissent être sauvés.

La brigade de Luxeuil-les-Bains est chargée de l'enquête.