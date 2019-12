Un Savoyard d'une quarantaine d'années a été mortellement agressé dimanche après-midi à Aime-la-Plagne (73). Un homme et une femme sont en garde à vue. La victime et les deux individus se connaissaient.

Un homme et une femme en garde à vue après la mort d'un homme poignardé en Savoie

Aime la Plagne, Mâcot-la-Plagne, France

Ce sont d'abord les gendarmes d'Aime qui ont été appelés sur le lieu de l'agression, rue de la Poste, dans la commune de la vallée de la Tarentaise. Ce dimanche, vers 15 heures, ils découvrent un homme à terre, très grièvement blessé, en train d'agoniser. Le parquet de Chambéry confirme que le quadragénaire qui habitait sur Chambéry est décédé sur place, suite à des plaies provoquées par un couteau.

Premiers recueils de témoignages, juste après le drame, autour de la résidence Cœur d'Aime. Une voiture est signalée. Les gendarmes demandent des renforts. Une vingtaine de militaires partent à la recherche du véhicule.

Arrêtés dans une station-service

Une heure et demi plus tard, vers 16 h 30, la voiture est interceptée dans une station-service, avec à bord un homme et une femme, en train de prendre de l'essence. Ils sont immédiatement placés en garde à vue.

L'homme et la femme sont du même âge que la victime. Ils se connaissaient.

Quelle est la part de responsabilité du duo ? Le parquet de Chambéry explique que les auditions sont toujours en cours, notamment de témoins, et que le mobile reste à éclaircir.

La garde à vue se poursuit et il ne devrait pas y avoir de déferrement avant ce mardi avant d'éventuelles mises en examen ou remise en liberté.

La brigade de recherche d'Albertville est en charge de l'enquête.