Un homme et une femme jugés pour avoir tué et démembré un homme dans le Morbihan

Un homme et une femme sont jugés toute la semaine devant la Cour d'Assises du Morbihan. Ils sont accusés d'avoir tué et démembré un trentenaire, ex co-détenu de l'homme, en janvier 2017 à Melrand. L'enjeu de ce procès : savoir ce qu'il s'est réellement passé, car chacun accuse l'autre.

Que s'est-il passé le 27 janvier 2017 à Melrand dans le Morbihan ? C'est l'objet du procès qui se tient cette semaine devant la Cour d'Assises du Morbihan, jusqu'à vendredi. Ce soir-là, un homme de 38 ans, tout juste sorti de prison, est invité à fêter sa libération avec son ex co-détenu et sa compagne. Mais la soirée tourne au drame : il est alors tué de plusieurs coups de couteau, puis démembré et décapité, avant d'être brûlé en partie. Ils étaient drogués et alcoolisés, y compris la victime avec 5 grammes d'alcool dans le sang.

Les deux accusés se rejettent mutuellement la faute. Si l'homme a avoué une partie des faits, il nie être l'auteur des coups de couteau mortels. "Il a aidé sa compagne à démembrer la victime dans un geste d'amour parce qu'elle avait beaucoup à perdre, confie son avocat maître Le Mintier. "Il n'a pas cherché à fuir, il a reconnu spontanément les faits, alors qu'elle continue à s'enferrer dans le mensonge", regrette l'avocat.

"C'est l'histoire d'une misère sociale"

Pour l'avocat de l'autre accusée dans cette affaire, cette femme a été influencée et manipulée par son ex compagnon. "Elle n'aurait jamais pu agir seule avec ses 37 kilos", lance maître Régnier, qui s'appuie sur le résultat des expertises psychologiques et psychiatriques pour appuyer ses propos. "Cette histoire sordide, c'est celle d'une misère sociale", ajoute-t-il.

Une vingtaine de témoins entendus

22 témoins, hors experts, doivent être entendus cette semaine tout au long du procès pour tenter de démêler les incohérences du dossier. "Les proches de la victime veulent savoir ce qu'il s'est réellement passé ce soir-là, pourquoi il y a eu un tel acharnement sur lui", glisse maître Aubret-Lebas, avocate de la partie civile.

Les deux accusés encourent la réclusion à perpétuité.