Un homme et une femme placés en détention provisoire après deux braquages à main armée dans les Deux-Sèvres

Dans les Deux-Sèvres, un homme et une femme ont été placés en détention provisoire ce samedi 21 janvier 2023. Ils auraient braqué une station-service Total à Niort et le Carrefour Contact de Frontenay-Rohan-Rohan, les 12 et 13 janvier derniers.