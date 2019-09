Un homme et une femme prennent des risques en faisant de la plongée sous-marine, il frôle la mort

Un moniteur de plongée sous-marine de 60 ans et son élève, une femme de 48 ans, sont remontés trop vites à la surface alors qu'ils plongeaient ce dimanche à La Roche-en-Brenil près de Montbard, en Côte-d'Or. Ils ont été transportés à l'hôpital et mis hors danger.

Montbard, France

Certains ont pris des risques en plongeant en début d’après-midi ce dimanche à La Roche-en-Brenil, pas loin de Montbard en Côte-d'Or.

Il s'y trouve un trou de 70 mètres de profondeur où les associations ont l'habitude de plonger. Un moniteur âgé de 60 ans et son élève, une femme de 48 ans sont remontés trop vite à la surface, sans respecter les paliers, nous a indiqué la gendarmerie. Lui a été héliporté à l'hôpital de Besançon et mis en caisson hyperbare de décompressions, afin de faire redescendre progressivement sa pression et éviter sa mort. La femme, elle, a été mise en observation à Semur-en-Auxois. Leur pronostique vital n'est pas engagé.

La brigade de gendarmerie nautique de Saint-Jean-de-Losne était sur place, une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui s'est passé.