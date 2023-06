Un homme et une femme retrouvés morts à Pau : aucune piste écartée, les analyses toxicologiques en cours

Le parquet de Pau annonce ce mardi que les premières constatations n'ont pas permis de déterminer les causes de la mort des deux jeunes. Un homme et une femme âgés de 22 ans et 20 ans, ont été retrouvés décédés dans un appartement du centre-ville de Pau dans la soirée du lundi 26 juin.