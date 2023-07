Un homme et une femme retrouvés morts à Pau : les enquêteurs écartent la piste du meurtre ou de l'agression

Les deux jeunes gens retrouvés morts en fin de journée, le lundi 26 juin, dans un appartement du centre-ville de Pau sont décédés des suites d'une insuffisance respiratoire. C'est la conclusion du médecin légiste qui a réalisé l'autopsie des corps. Les analyses tentent d'établir les circonstances de leur mort dans cet appartement situé en face du cinéma CGR Saint-Louis, rue Joffre, au premier étage d'un immeuble.

Le procureur de la République, Rodolphe Jarry, explique qu'aucune trace de violence n'a été relevée et qu'il n'y a pas non plus de trace d'intervention d'un tiers. Les deux jeunes sont morts des suites d'une insuffisance respiratoire, compatible avec une intoxication à un produit toxique ou médicamenteux.

Cela veut dire qu'ils sont morts d'une overdose ou d'un empoisonnement par un médicament qu'ils ont ingéré. Pour lever ce doute, il faut analyser les prélèvements effectués, pour déterminer si c'est une drogue ou un médicament qui a causé le décès. Selon le parquet, les résultats ne seront connus que dans plusieurs semaines.