Un homme et une femme retrouvés morts dans un appartement du centre-ville de Pau

Une partie du centre-ville de Pau a été bouclée ce lundi 26 juin dans la soirée, suite à la découverte de deux corps dans un appartement situé au premier étage d’un immeuble. Un homme et une femme, tous les deux âgés d’une vingtaine d’années, ont été retrouvés décédés dans ce logement de la rue Joffre.

D’après nos informations, ce sont les proches des victimes qui auraient alerté les secours. Les pompiers et la police se sont rendus sur place. Un périmètre de sécurité a été déployé autour de l'appartement où les corps ont été découverts. Le procureur de la République ne communique rien pour l’instant sur les causes du décès des deux victimes, on ignore s’il s’agit d’une mort naturelle ou criminelle.