Un homme fait du rodéo en quad sur la comédie à Montpellier

Montpellier, France

Alors que 500 personnes fêtaient la qualification de l Algérie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au centre ville de Montpellier , un jeune homme de 29 ans faisait du rodéo sur la place de la Comédie, drapeau algérien autour du coup,au guidon d'un quad. Il cabrait même son engin sur les deux roues arrière par moments .

Lorsque une patrouille de policiers a voulu l'interpeller, il a foncé et a failli heurter une femme et un enfant avant de prendre la fuite , la plaque d'immatriculation du quad était illisible mais il a été repéré rapidement au niveau du faubourg du Courreau et arrêté .

Il était hier soir toujours en garde à vue .