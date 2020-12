Un couple fauché par une voiture aux Loges, un homme de 57 ans est décédé

Un homme de 57 ans est mort ce mercredi en fin de journée après avoir été fauché par une voiture, aux Loges (Seine-Maritime), près d'Étretat et d'Yport. L'accident, d'après les pompiers, s'est produit vers 18h, rue de la ferme du moulin.

La compagne du quinquagénaire, âgée de 22 ans et enceinte, était également sur place et a été légèrement blessée dans l'accident. Elle a été prise en charge par les secours qui sont intervenus et emmenée à l'hôpital. La conductrice de la voiture est également très choquée.